Ющенко прибыл в Грузию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с супругой Екатериной ЮЩЕНКО прибыл с двухдневным официальным визитом в Грузию.

Как сообщал УНИАН, планируется, что во время визита глава Украинского государства встретится с высшими должностными лицами Грузии, в том числе с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ.

Кроме того, запланировано подписание ряда международных соглашений, среди которых, – соглашение об организации и совместной эксплуатации паромной переправы Керчь–Поти/Батуми, соглашение о сотрудничестве в области предпринимательства, соглашение об использовании и правовой защите географических названий для вин, спиртных напитков и минеральной воды.

В Тбилиси В.ЮЩЕНКО примет участие в церемонии открытия памятника Тарасу Шевченко. Президент также встретится с украинской диаспорой Грузии и посетит школу имени Г.Грушевского, где преподавание ведется на украинском языке.