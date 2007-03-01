Мороз убеждает ПАСЕ, что кризиса у нас нет

Парламентская Ассамблея Совета Европы обеспокоена конституционным кризисом в Украине. Об этом содокладчик Комитета ПАСЕ по вопросам соблюдения обязанностей и обязательств государствами – членами Совета Европы Ханне СЕВЕРИНСЕН сказала во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Александром МОРОЗОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Х.СЕВЕРИНСЕН, “нас беспокоит конституционный кризис в Украине, поскольку он может нанести вред юридической системе”.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь председателя ВР Виктория ШВЕДОВА, А.МОРОЗ, в свою очередь, проинформировал Х.СЕВЕРИНСЕН о ходе конституционной реформы, отметив, что в Украине «нет никакого конституционного кризиса».

Он также отметил, что парламент создал временную специальную комиссию в соответствии с Конституцией Украины и регламентом, которая будет готовить ряд законопроектов о приведении в соответствие с Конституцией Украины правовых отношений во всех сферах.

По словам председателя ВР, процедура работы этой комиссии предусматривает привлечение представителей всех заинтересованных сторон, в том числе Секретариата Президента, правительства и общественности.

А.МОРОЗ также выразил надежду, что «круглый стол», проведение которого поддерживают Президент Украины, Верховная Рада и правительство, позволит снять «наслоение деструктивного содержания». Он отметил, что через два-три месяца будут сняты все спекуляции вокруг Конституции и ситуация нормализуется.

Кроме того, А.МОРОЗ сообщил, что сейчас происходит приведение в соответствие с Конституцией взаимоотношений в структурах власти. «Конечная цель, которую мы ставим перед собой - это европейская модель управления с увеличением полномочий органов местного самоуправления», - отметил председатель ВР.