Янукович предупредил Макуху об увольнении

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ утверждает, что в каждом регионе практически 80% жилищно-коммунальных тарифов установленны необоснованно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание правительства.

«Благодарен Генпрокуратуре и просил бы продолжить проверки (обоснованности тарифов на жилищно-коммунальные услуги в регионах – УНИАН). Практически в каждом регионе 80% тарифов установлены необоснованно», - сказал премьер-министр.

По его словам, сегодня между регионами существует «большая пестрота», и не только в тарифах ЖКХ, что не идет на пользу ни государству, ни людям. Премьер-министр отметил при этом, что Министерством экономики несвоевременно была организована работа ценовых инспекций. “Я делал вам замечание, Владимир Алексеевич (министр экономики В.МАКУХА - УНИАН), и еще раз хочу подчеркнуть, что мы в ближайшее время сделаем выводы и в отношении работников ценовой инспекции, и в отношении вас лично», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, ситуация и недоразумение с тарифами переросла в противостояние на местах. «Нам нужно готовить расширенное заседание правительства с участием всех причастных сторон – местных властей, представителей ЖКХ, Минэкономики и Генпрокуратуры», - сказал он. При этом премьер попросил первого вице-премьера – министра финансов Николая АЗАРОВА спланировать это заседание в ближайшее время. По словам В.ЯНУКОВИЧА, в ситуации необходимо разбираться “с выездом на места”. Необоснованное повышение тарифов - “это зло, которое мы сейчас должны искоренить”, отметил премьер, добавив, что правительство однозначно будет на стороне людей.

Как подчеркнул премьер-министр, несмотря на то, что законодательство предусматривает, что тарифы в регионах на ЖКХ формируют местные власти, «мы должны сейчас заняться ценовыми инспекциями и заниматься ценовой политикой в регионах».