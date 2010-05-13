Чечетов: призывы Тимошенко - это похлеще, чем Северодонецк

Народный депутат Михаил ЧЕЧЕТОВ (фракция Партии регионов) считает, что правоохранительные органы должны дать оценку призывам лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО «к насильственному свержению власти»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

М.ЧЕЧЕТОВ подчеркнул, что «нужно здесь смотреть через призму Уголовного кодекса». «Это еще похлеще, чем Северодонецк. А то за Северодонецк попытались людям навесить какие-то мифические обвинения, а здесь конкретно идет призыв к насильственной смене власти», - подчеркнул М.ЧЕЧЕТОВ.

Он утверждает, что сегодня «ни Виктор ЯНУКОВИЧ, ни Кабинет министров Украины, ни большинство в парламенте не вмешиваются в работу правоохранительных органов». М.ЧЕЧЕТОВ подчеркнул, что сегодняшняя власть «не будет инициировать, не будет реанимировать грозные рецидивы 37-го года – политические преследования».

Депутат подчеркнул, что ни в какой стране оппозиция не призывает «к разрушению страны». По его словам, нынешние действия оппозиции и, в частности, события 27 апреля, должны получить оценку правоохранительных органов.