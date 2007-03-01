Немецкая пресса на Януковиче живого места не оставила

Европейская, преимущественно немецкая, пресса изображает все более резкий и более детальный политический портрет нынешнего украинского премьера Виктора Януковича в ходе его визита в Берлин.

Влиятельная немецкая газета «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» в день встречи Виктора Януковича с канцлером Германии Ангелой Меркель очень детально пересказала некоторые подробности его политической биографии. Это издание рассказывает о значительных трудностях нового американского советника Януковича, господина Манафорта, в попытке хоть как-то замаскировать предыдущий «катастрофический имидж» своего нового подопечного. Здесь американский технолог должен был мобилизировать весь свой предыдущий опыт от американских президентов Форда и Буша и до диктатора Филиппин Маркоса и ангольського сепаратиста Савимби. Тяжело было сделать с того, кто «отсидел в тюрьме за нанесение телесных повреждений», из «профессора» с «двумя буквами ф», как пишет «Франкфуртер Альгемайне», лидера парламентского большинства да еще и главу правительства. Но в Януковиче «кое-что действительно изменилось», отмечает издание.

Хотя эти изменения, по мнению немецкого наблюдателя, «неубедительные». «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» считает «неубедительными» их в частности из-за того, что Янукович теперь «не просто марионетка в руках восточноукраинских кланов и лично россиянина Владимира Путина». Также «неубедительно» и то, что у «давнего покровителя» Януковича, «бывшего наперсточника» Ахметов уже якобы нет большого влияния на своего «прежнего мальчика на побегушках»... Немецкая газета отмечает, что в вопросе относительно НАТО Янукович «все время петляет», «постоянно выражаясь за вступление в НАТО, он в то же время препятствует этому вступлению там, где это лишь возможно». «Франкфуртер Альгемайне» также выражает мнение, что «немецким партнерам по переговорам с Януковичом будет нелегко правильно оценить его предложения» относительно газового консорциума, потому что и здесь его позиция «не совсем очевидна». И в конце это немецкое издание резюмирует, что стрелка компаса Виктора Януковича, «бывшего необтесаного политика», никогда уверенно «не показывала ни на запад, ни на восток, а всегда была направлена на свой собственный магнитный полюс, на самого себя..., его власть».

Радио "Свобода"