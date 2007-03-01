Ющенко будет говорить с Саакашвили тет-а-тет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с двухдневным официальным визитом в Грузию.

Как передает корреспондент УНИАН, планируется, что 1 марта в Тбилиси В.ЮЩЕНКО встретится в формате "тет-а-тет" с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ. После чего под председательством лидеров двух государств начнутся переговоры в расширенном составе.

После переговоров планируется подписание ряда межгосударственных соглашений. Среди них – соглашение между Украиной и Грузией о взаимно-правовой охране географических обозначений для вин, спиртных напитков и минеральных вод; соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о сотрудничестве в сфере предпринимательства; соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Грузии о сотрудничестве в сфере стандартизации, метрологии и оценки соответствия; соглашение между Кабинетом Министров Украины и исполнительной властью Грузии об организации и совместной эксплуатации международного железнодорожно-паромного сообщения между портами Керчь (Украина) и Поти/Батуми (Грузия).

Также планируется подписать соглашение между Украиной и Грузией об упрощенном порядке получения и прекращения гражданства гражданами Грузии, постоянно проживающими в Украине, и гражданами Украины, постоянно проживающими в Грузии, а также предупреждении случаев без гражданства и двойного гражданства.

Кроме того, планируется подписать меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной политики Украины и Министерством труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии в сфере труда и социального обеспечения.

Сегодня же В.ЮЩЕНКО встретится с председателем парламента Грузии Нино БУРДЖАНАДЗЕ.

Запланировано также посещение концерта Национального заслуженного академического танца им. Вирского.

2 марта В.ЮЩЕНКО встретится с премьер-министром Грузии Зурабом НОГАИДЕЛИ.

Планируется участие главы Украинского государства в церемонии возложения цветов к Мемориалу героев, погибших в борьбе за единство Грузии. Также запланировано участие в официальной церемонии открытия памятника Тарасу Шевченко, нового помещения школы им. М.Грушевского, где преподавание ведется на украинском языке.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО посетит Музей советской оккупации.