Янукович хочет, чтобы Ющенко подошел к нему конкретно

Премьер Виктор Янукович заявляет, что президент Виктор Ющенко не советовался с ним, когда повторно внес кандидатуры Владимира Огрызко и Виктора Короля на посты руководителей МИД и СБУ.

«Разговора у меня не было с президентом, с фракцией не было», - сказал Янукович журналистам после возвращения из Берлина на вопрос, поддержит ли он повторно внесенные кандидатуры.

«Мне трудно ответить на этот вопрос. Я говорю так, как это есть», - добавил Янукович.

Он напомнил, что ранее антикризисная коалиция решила провалить кандидатуры Огрызко и Короля. «Решение было принято, во всяком случае, я другого решения не знаю», - сказал Янукович.

На вопрос о заявлении Ющенко, что ранее Янукович поддерживал кандидатуру Огрызко, премьер ответил: «У нас был, я бы сказал, как бы общий предварительный разговор, мы обсуждали возможные варианты. А вообще, если речь идет о согласовании кандидатур, то к этому вопросу надо подходить конкретно».

По мнению Януковича, вопрос отсутствия в стране министра иностранных дел «конечно, надо решать».

«Мы с президентом очень давно уже не виделись. Встретимся – обсудим», - добавил Янукович.

Как известно, в среду Ющенко повторно внес кандидатуры Огрызко и Короля для утверждения парламентом.

Украинская правда