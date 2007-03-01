Ющенко откроет Грузии Шевченко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетит с официальным визитом Грузию.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, планируется, что во время визита глава Украинского государства встретится с высшими должностными лицами Грузии.

Кроме того, запланировано подписание ряда международных соглашений, среди которых, – соглашение об организации и общей эксплуатации паромной переправы Керч–Поти/Батуми, соглашение о сотрудничестве в сфере предпринимательства, соглашение об использовании и правовой защите географических названий для вин, спиртных напитков и минеральной воды.

В Тбилиси В.ЮЩЕНКО примет участие в церемонии открытия памятника Тарасу Шевченко. Президент также встретится с украинской диаспорой Грузии и посетит школу им. М.Грушевского, где преподавание ведется на украинском языке.