Костенко говорит, что оппозицией Тимошенко управляет Кремль

Украинская народная партия не пойдет в Комитет защиты Украины, а продолжит формировать “реальную правую украинскую оппозицию”.

Такое решение было принято вчера на заседании Правления, сообщили УНИАН в пресс-службе УНП.

«Вхождение в Комитет защиты Украины – это подыгрывание сценарию по созданию двухполюсной политической модели, где и власть, и оппозиция представляют интересы большого капитала, лишь разыгрывая между собой мнимую политическую борьбу», - отмечают в УНП, подчеркивая, что «реально их политика ничем не отличается, что подтвердилось действиями и предыдущего, и нынешнего правительств».

«Власть зависима от России из-за заинтересованности бизнес-кругов Партии регионов в российском рынке. Оппозиция под руководством ТИМОШЕНКО – управляется Россией через возбужденные в отношении нее уголовные дела в РФ относительно торговли российским газом. Пользуясь этими рычагами влияния, даже если в сущности пророссийская власть захочет защитить украинский интерес, управляемая из Кремля оппозиция будет оказывать на нее давление до тех пор, пока она не выполнит пожелания Москвы», - утверждают в УНП, а потому заявляют, что не будут «ни при каких условиях принимать участие в подобных образованьях».

В то же время УНП сообщает, что проводит работу по объединению идеологически близких к ней политических сил в единую организационную структуру – «Правую оппозицию» - с единым координационным центром, поскольку лишь появление реальной проукраинской оппозиции способно остановить реваншизм.

Как сообщал УНИАН, представители внепарламентских и парламентских политических сил 10 мая в Киеве подписали акт о создании Комитета защиты Украины для координации действий в отстаивании национальных интересов страны.

Под этим документом поставили свои подписи 7 руководителей и представителей парламентских партий, в частности, Народного Руха Украины, партии «Батькивщина», Европейской партии Украины, Украинской социал-демократической партии, Партии защитников Отечества, партии “Реформы и Порядок”, “Народной самообороны”. Из внепарламентских партий инициативу поддержали ВО «Свобода», Украинская партия.

Тогда во время подписания акта речь шла о том, что руководители КУН и УНП намереваются 11 мая поставить под указанным документом свои подписи.

Кроме того, создание Комитета защиты Украины поддержали и УРП «Собор», «Наша Украина» и “Украинская платформа”, но их руководство отметило, что окончательное решение о предоставлении согласия в виде подписи будет принято на днях после заседания актива этих политических сил.

Не подписал документ и лидер «Гражданской позиции» Анатолий ГРИЦЕНКО.

Лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК и лидер партии “За Украину!” Вячеслав КИРИЛЕНКО отсутствовали на учредительном собрании.