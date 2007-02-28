Императивный мандат нужен ещё 5-10 лет

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает императивный мандат в нынешних условиях эффективным инструментом для развития демократии в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, комментируя замечание одно из экспертов о том, что в мировой политике императивный мандат поддается серьезной критике.

“Действительно, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО, - к императивному мандату, если рассматривать ситуацию безотносительно к политической ситуации, можно выдвинуть много замечаний, но нужно учитывать реалии украинской политической жизни. В Украине нет политических партий в классическом западном понимании. Вместо этого есть “лидерские” партии. Следовательно, далеко не все кадры в наших партиях являются безукоризненными”.

Кроме того, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, в Украине практически остановлена борьба с коррупцией. Поэтому существует множество искушений для украинских политиков, которые оправдывают политическую переориентацию.

Следовательно, императивный мандат – едва ли не единственный инструмент, благодаря которому можно предотвратить нелогичные и безответственные шаги депутатов, подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, это не значит, что он будет нужен всегда. Возможно, в Украине целесообразно иметь такой инструмент в течение 5-10 годов. А затем потребность в нем отпадет, как в других странах с устоявшейся демократией.