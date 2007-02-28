Тимошенко про Лазаренко и ЦРУ

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ее визит в США красноречиво опровергает провокации оппонентов о “связях с ЛАЗАРЕНКО” и ”поддержке ЦРУ”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, отвечая на вопрос, нет ли у американских правоохранителей вопросов к ней в контексте уголовного дела, возбужденного в США против бывшего премьер-министра Украины Павла ЛАЗАРЕНКО.

“Должна разочаровать тех, кто распространяет такие слухи, что нет. Мое присутствие здесь, внимание к этому визиту в США, количество людей, которые здесь собрались, красноречиво это подтверждает”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. (В Центре стратегических и международных исследований выступление Ю.ТИМОШЕНКО пришли послушать более чем 300 человек, много людей не смогли попасть на эту встречу - УНИАН).

Отвечая на вопрос журналистов после выступления, не приехала ли она в США при “поддержке ЦРУ”, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: “Распространение таких глупостей представителями Партии регионов свидетельствует об уровне политической культуры этих людей”. По ее словам, по этой логике, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, который ездил в США в декабре прошлого года, тоже ездил искать “поддержку ЦРУ”. “Этим людям нужно пройти политический ликбез”, - считает Ю.ТИМОШЕНКО.