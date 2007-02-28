Лидер БЮТ напоминает про Маргарет Тэтчер

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО отмечает отсутствие правовых оснований для проведения досрочных выборов Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, комментируя инициативу представителей коалиции подать в Верховную Раду законопроект о назначении на 30 сентября досрочных парламентских и президентских выборов.

“Они провозглашают эту инициативу только как противодействие абсолютно реальной перспективе проведения досрочных парламентских выборов. А, следовательно, потери коалицией реальной власти”, - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, при этом авторы таких заявлений прекрасно знают, что за инициативой проведения досрочных выборов Президента ничего не стоит. “Всему мировые известно, что президентские выборы в Украине были действительно демократическими, и ни одна правовая норма не указывает на возможность отмены их результатов”, - напомнила лидер БЮТ. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она понимает, насколько коалиция боится потерять власть, и для примера привела британский опыт. Лидер БЮТ напомнила, что в свое время премьер-министр Великой Британии Маргарет ТЕТЧЕР в аналогичной ситуаций инициировала досрочные выборы, чтобы убедиться, насколько граждане поддерживают провозглашенные ею реформы.

“Значит, коалиции тоже, может быть, не нужно бояться. Выборы помогут разрешить конфликт”, - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.