БЮТ + КПУ + СПУ = коалиция в Кировоградском горсовете

В Кировоградском городском совете с целью создания большинства объединились депутаты от фракций Блока Юлии Тимошенко, Социалистической партии и Коммунистической партии.

Как передает корреспондент УНИАН, в заявлении, распространенном лидерами фракций, участники межфракционного объединения стремятся обеспечить легитимность действий городского председателя Кировограда. (Коммунист Владимир ПУЗАКОВ принял присягу и приступил к исполнению обязанностей мэра, несмотря на постановление теризбиркома о назначении повторных выборов - УНИАН).

Своей первоочередной задачей депутаты называют борьбу против присвоения коммунального имущества города и социальную защиту граждан.

«Мы гарантируем принятие городским советом решения об обоснованных и умеренных тарифах на жилищно-коммунальные услуги. Наша цель – расторжение договоров аренды предприятий жилищно-коммунальной отрасли и закрепления на них монополии городского совета», - говорится в заявлении.

Также члены межфракционного объединения раскритиковали действия своих политических оппонентов в горсовете, которыми они считают фракции Партии регионов, Народной партии, Либеральной партии Украины и блока «Наша Украина». Их участники нового объединения упрекают за нарушение законодательства, угрозы, избирательные фальсификации, подкуп и «кулачное» право.

Под заявлением подписались руководители фракций в Кировоградском городском совете Юрий ДАВЫДОВ (БЮТ), Елена КОСТЕНКО (СПУ) и Анатолий КАТРЕНКО (КПУ).

В комментарии корреспонденту УНИАН Ю.ДАВЫДОВ уточнил, что депутаты не исключают возможности сотрудничества с фракцией блока «Наша Украина». «Нам придется налаживать контакт с депутатами этой фракции. Они придерживаются демократических принципов, и мы будем вести с ними переговоры об участии в объединении», - подчеркнул он.

В свою очередь, А.КАТРЕНКО отметил, что соглашение о межфракционном объединении будет действовать до следующего созыва городского совета Кировограда.

В составе Кировоградского горсовета нынешнего созыва работают 76 депутатов. Из них 32 входят во фракцию БЮТ, 10 – фракции Партии регионов, 9 – фракции блока «Наша Украина», 6 – фракции Либеральной партии Украины, 5 – фракции Народной партии, 5 – фракции КПУ, 5 – фракции СПУ, 4 – внефракционные.