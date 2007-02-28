У Януковича ходить все время с палкой руки уже болят

Украинское правительство считает приоритетным реформирование рынка земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на встрече с представителями деловых кругов Германии в Берлине.

«Создание рынка земли является приоритетным, и мы этим вопросом занимаемся и заинтересованы в этом не менее, чем вы», - сказал премьер, обращаясь к немецким бизнесменам.

При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Кабинет министров в текущем году намерен завершить разработку законодательной базы по регулированию рынка земли и проведению земельной реформы.

«Мы знаем, как разворовывается земля, какая коррупция в этом вопросе. И ходить все время с палкой руки уже болят, но ничего не сделаешь. Поэтому необходима только соответствующая законодательная база, и мы это сделаем», - подчеркнул премьер.