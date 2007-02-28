Огрызко в Москве продвинулся вперёд

И.о. министра иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО отмечает определенное продвижение в переговорном процессе по вопросам функционирования Черноморского флота РФ на территории Украины и считает необходимым динамизировать этот процесс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, подводя итоги очередного заседания Подкомиссии по вопросам временного пребывания ЧФ РФ на территории Украины, которое состоялось вчера в Москве.

«Есть некоторое продвижение вперед. Нам сейчас нужно динамизировать переговорный процесс для того, чтобы в ближайшие месяцы выйти на первые результаты», - сказал В.ОГРЫЗКО.

Он сообщил, что во время заседания было согласовано межправительственное соглашение об организации и взаимодействии при осуществлении инспекции в местах временной дислокации ЧФ РФ.

По его словам, остались незначительные технические детали. Стороны договорились к следующему заседанию подкомиссии, которое запланировано на май в Киеве, подготовить текст этого соглашения.

Также, сообщил и.о. министра, Украина и Россия практически подошли к завершению работы над документом об использовании радиочастотного ресурса Украины Черноморским флотом РФ.

Кроме этого, по словам В.ОГРЫЗКО, есть определенный прогресс в выполнении ЧФ РФ правоохранительного законодательства Украины.

Также достигнут некоторый прогресс в определении механизма инвентаризации государственного имущества, земельных участков, которые находятся во временном использовании ЧФ РФ.

В.ОГРЫЗКО отметил, что практически согласован текст документа относительно механизма проведения этой работы, который предусматривает несколько этапов. По его словам, российская сторона внесла предложения о необходимости согласования базовых принципов проведения этой инвентаризации, что, по мнению украинской стороны, может замедлить этот процесс.

«По нашему мнению, все базовые принципы задекларированы в трех соглашениях, которыми и определен статус временного пребывания ЧФ на территории Украины», - сказал и.о. министра.

По словам В.ОГРЫЗКО, стороны договорились в ближайшие недели обменяться соответствующими позициями на этот счет, и «если будет добрая воля российской стороны», стороны смогут перейти к началу процесса инвентаризации имущества, которое арендуется ЧФ РФ.

Он отметил, что Украина готова произвести инвентаризацию с завтрашнего дня и уже создала соответствующие рабочие группы специалистов. «К большому сожалению, из-за того, что российские коллеги начали разговор о философии этого процесса, мы потеряли полгода», - сказал и.о. министра.

При этом В.ОГРЫЗКО отметил, что если бы процесс инвентаризации начался завтра, то его можно было бы провести на протяжении 2-3 месяцев. «Проблемой является политическая воля и желание завершить этот процесс», - добавил он.

Кроме того, стороны договорились в ближайшие недели обменяться договоренностями относительно проекта соглашения о совместном использовании объектов навигационно-гидрографического обеспечения мореходства в Черном море. В.ОГРЫЗКО отметил, что Украина и Россия должны заключить соглашение о совместном использовании пяти объектов. «Украинская сторона внесет предложения о концепции такого соглашения, которое бы предусматривало вариант совместного использования», - сказал он.

Также, по словам В.ОГРЫЗКО, Украина пообещала внести предложения относительно возвращения объектов навигационно-гидрографического обеспечения Украине, как это предусмотрено национальным законодательством в контексте реализации плана действий между Украиной и Россией на 2007-2008 годы. По его словам, речь идет о 35 таких объектах.

Также Украина внесла на рассмотрение российской стороны проекты соглашений об упрощенном порядке прекращения гражданства Украины или России лицами из числа военнослужащих ЧФ РФ или членов их семей.

Кроме этого, продолжается работа над соглашением о юрисдикции и предоставлении правовой помощи по уголовным делам. Украина внесла предложения зафиксировать в рамках этого соглашения четкое обязательство России не иметь на территории Украины судов, прокуратуры и других представительств правоохранительных органов, поскольку это противоречит Конституции и законодательству Украины.

В.ОГРЫЗКО сообщил, что, по информации российской стороны, особо сложных случаев нарушения законодательства России на территории объектов, которые арендуются ЧФ РФ, на протяжении прошлого года зафиксировано не было. В основном это бытовые инциденты, которые не нуждаются в постоянном присутствии правоохранителей российской стороны в местах дислокации флота.

Также, по словам В.ОГРЫЗКО, на протяжении месяца стороны обменяются предложениями о том, на каких объектах ЧФ РФ могут быть вывешены российские флаги, а какие объекты будут обозначены табличками.

«По-видимому, будет несколько крупных военных объектов, где такие флаги будет разрешено вывешивать, на всех других будут соответствующим образом оформлены таблички с согласованным текстом», - сказал В.ОГРЫЗКО.