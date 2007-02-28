Тимошенко советует регионалам искать украденные шапки

Блок Юлии Тимошенко, в ответ на инициативу народного депутата Украины от Партии регионов Василия Киселева о командировке делегации в Соединенные Штаты Америки, где сейчас проходит визит Юлии Тимошенко, рекомендует Партии регионов отправить специальную следственную группу в город Енакиево Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба БЮТ.

"Цель деятельности этой группы должна заключаться в изучении обстоятельств, при которых у некоторых местных жителей и гостей города в середине 70-х годов при разных обстоятельствах пропадали меховые шапки. В состав группы рекомендовано включить известных специалистов в области мехового искусства из состава партии. Возможно, по результатам работы этой группы, Партии регионов представится возможность отчитаться перед избирателями хоть о чем-нибудь.

Партия регионов, как ключевая сила антикризисной коалиции, и правительство, возглавляемое лидером этой партии, несут прямую ответственность за глубокий социально-экономический и политический кризис в стране. Потому и Киселеву, и его коллегам по депутатскому корпусу нужно ездить не за границу, а в города и села Украины для того, чтобы каяться и виниться перед людьми за тот вред, который нанес клан Януковича стране и обществу", - идет речь в сообщении пресс-службы БЮТ.