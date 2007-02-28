Наша Украина обвиняет Генпрокуратуру в рейдерской атаке

“Наша Украина” требует от Генеральной прокуратуры довести до суда уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего председателя Сумской облгосадминистрации Владимира ЩЕРБАНЯ.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении политической партии “Наша Украина”.

“Генеральная прокуратура Украины осуществляет сегодня рейдерскую атаку на демократию в Украине, игнорирует закон и подменяет правосудие. «Наша Украина» выражает возмущение намерениям Генеральной прокуратуры закрыть уголовное дело в отношении Владимира ЩЕРБАНЯ. Мы убеждены, что такие действия Генпрокуратуры служат очередным свидетельством того, что правосудие и законность в Украине чем дальше больше становятся заложниками корпоративных интересов Партии регионов”, - говорится в заявлении.

“Наша Украина” напоминает, что в адрес В.ЩЕРБАНЯ “давно выдвигаются обвинения в ряду противоправных действий, имевших место во время его пребывания в должности председателя Сумской ОГА: злоупотребление служебным положением, превышение полномочий, вымогательство, давление на избирателей”.

“В конечном итоге, именно В.ЩЕРБАНЬ преследовал студенческую молодежь во время президентских выборов 2004 года. Свидетелями этого были народные депутаты от фракции «Наша Украина», которые оказывали политическую поддержку сумским студентам. Наличие таких обвинений и действия следователей Генеральной прокуратуры не оставляют сомнений в том, что закрытие дела в отношении ЩЕРБАНЯ является актом политическим, а не правовым”, - считает партия “Наша Украина”.

“Наша Украина” убеждена, что такой шаг Генпрокуратуры, утверждая безнаказанность и неуважение к закону, может спровоцировать новые волны преступности и коррупции в органах власти. “Мы предостерегаем Генеральную прокуратуру Украины от неправового решения о закрытии дела против экс-губернатора Сумской области Владимира ЩЕРБАНЯ и настаиваем на доведении дела до судебного разбирательства”, - отмечают члены “Нашей Украины”.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО 27 февраля заявил, что следователь Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины не установил состава преступления в дел, которое было возбуждено в отношении бывшего председателя Сумской облгосадминистрации В.ЩЕРБАНЯ. По словам А.МЕДВЕДЬКО, следователем который вел дело, были выполнены значительное количество оперативных и «технических» действий, и «следователь принял решение, что в действиях В.ЩЕРБАНЯ нет преступления», а поэтому дело должно быть закрыто.

В.ЩЕРБАНЬ 4 ноября вернулся в Украину из США, где он был задержан 12 октября 2005 года за нарушение визового режима. По прибытии в Украину В.ЩЕРБАНЬ был доставлен в Генпрокуратуру, которая решила отпустить его на поруки народных депутатов от Партии регионов.

В Украине В.ЩЕРБАНЯ обвиняют в совершении ряда тяжелых преступлений, таких как злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий, вымогательство, мошенничество с финансовыми ресурсами и других.

В.ЩЕРБАНЬ занимал должность председателя Сумской ОГА с декабря 2002 года по январь 2005 года.