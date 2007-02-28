Россия обнадежила Порошенко

Российская сторона обещала вернуться к вопросу о запрете на въезд в РФ народному депутату Петру ПОРОШЕНКО и изучить все аспекты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. министра иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО сегодня на пресс-конференции.

Он отметил, что обратился с просьбой к российской стороне пересмотреть решение о запрете на въезд П.ПОРОШЕНКО в связи с его немотивированностью.

По словам В.ОГРЫЗКО, во время встречи в МИД России в ходе визита в Москву 27 февраля для участия в заседании подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ на территории Украины он отметил, что Украина запретила въезд на свою территорию некоторым гражданам России в связи с тем, что ими были совершены конкретные действия или их высказывания противоречили интересам национальной безопасности Украины и интересам развития украинско-российских отношений. «Мы отметили, что на такие действия должна быть адекватная реакция, и такая реакция является абсолютно нормальной», - сказал он.

Как сказал В.ОГРЫЗКО, украинская сторона также обратилась с просьбой, чтобы должностные лица России, которые будут посещать Украину, соблюдали нормы и практику, существующую в нормальных цивилизованных государствах.

Как сообщал УНИАН, МИД России объяснил запрещение на въезд в Россию П.ПОРОШЕНКО недружественной акцией украинской стороны. «Ответ ... кроется в существующей порочной практике, введенной украинской стороной в отношении российских граждан, которым запрещен въезд в Украину», - сказано в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

П.ПОРОШЕНКО, который 3 февраля чартерным рейсом прибыл в Санкт-Петербург с частным визитом, не пустили на территорию России.