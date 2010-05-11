Тимошенко видит только один способ остановить новые договоры с Россией

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что лишь при условии активной позиции населения Украины 17 мая не будут подписаны очередные украинско-российские соглашения, которые противоречили бы украинским национальным интересам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Верховной Раде.

Она напомнила, что вчера был создан Комитет защиты Украины, цель которого - прекратить беззаконные действия власти.

Кроме того, лидер БЮТ выразила убеждение, что структура комитета будет увеличиваться, и его подразделы будут созданы не только в каждом регионе, но и во многих городах, селах, поселках и даже на предприятиях.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что в Верховной Раде завтра будет заслушана информация правительства относительно соглашений, которые планируется подписать 17 мая. При этом лидер БЮТ отметила, что она никогда не выступала против партнерских и открытых отношений Украины с Россией. «Я никогда не останавливала этот процесс сотрудничества, а наоборот, всеми возможными средствами усиливала его. Но одно дело – сотрудничество на равных, там, где все проекты являются взаимовыгодными, а другое дело – когда под прикрытием создания совместных предприятий Украину просто поглощают в ключевых направлениях ее развития», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она также отметила, что, безусловно, необходимо «останавливать подписания соглашений, которые противоречат национальным интересам». «Но для этого остается только один путь – объединение политических сил и общества», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.