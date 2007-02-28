Как Януковича в Германии принимали (фоторепортаж)

Премьер-министр Украины Виктор Янукович сегодня посещает Федеративную Республику Германию с однодневным официальным визитом.

В программе визита премьера: участие в церемонии подписания Меморандума о намерениях между Министерством охраны окружающей природной среды и Deutsche Bank о сотрудничестве в сфере изменения климата. Документом предусматривается активизация сотрудничества в сфере уменьшения выбросов парниковых газов и внедрения в Украине механизмов Киотского протокола. Встреча с представителями деловых кругов Германии и Восточного комитета немецкой экономики, а также участие в международной конференции «Украина-ЕС: новые подходы». Официальный обед с канцлером Германии Ангелой Меркель.

На совместной (по итогам встречи) пресс-конференции Виктор Янукович подчеркнул, что для Украины является очень важной поддержка Германии в процессе подписания усиленного соглашения с ЕС на 10 лет. «Для нас очень важно было ощущение отношения к этому процессу Германии, и госпожа Меркель дала четкие ответы на те вопросы, которые нас волновали», - сказал украинский премьер.

Виктор Янукович подчеркнул, что в ходе переговоров Украина получила позитивные сигналы относительно перспективы членства в Евросоюзе. «Мы получили сигнал, что двери ЕС являются открытыми для Украины. И это будет изложено в новом соглашении на будущие 10 лет», - сказал он.

В свою очередь Ангела Меркель заявила, что пока не видит перспектив вступления Украины в Европейский Союз.

“Что касается перспективы членства, господин Янукович дал понять, в чем заключаются желания Украины. Мы дали понять, что Евросоюз пребывает в стадии переваривания расширения. И когда мы ведем переговоры об усиленном соглашении, это говорит о том, что Украина занимает особенное место во взаимоотношениях с ЕС. Я представила ситуацию, как есть. Следующий шаг – это объединение усилий относительно создания зоны свободной торговли. Это будет рассматриваться так же как прогресс», - сказала А.Меркель.

Напомним, что в канун приезда в Берлин украинского премьер-министра Президент в интервью газете Financial Times Deutschland заявил, что, по его мнению, европейские политики недостаточно поддерживают стремление Киева присоединиться к Европейскому Союзу и НАТО. При этом Президент отметил, что он как глава государства, согласно Конституции, руководит внешней политикой Украины. И Янукович, по убеждению Ющенко, не имеет права самостоятельно формулировать позиции в международных отношениях.