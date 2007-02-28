Меркель пока не видит перспектив вступления Украины в ЕС

Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ пока не видит перспектив вступления Украины в Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ по итогам сегодняшней встречи в Берлине.

“Что касается перспективы членства, господин ЯНУКОВИЧ дал понять, в чем заключаются желания Украины. Мы дали понять, что Евросоюз пребывает в стадии переваривания расширения. И когда мы ведем переговоры об усиленном соглашении, это говорит о том, что Украина занимает особенное место во взаимоотношениях с ЕС. Я представила ситуацию, как есть. Следующий шаг – это объединение усилий относительно создания зоны свободной торговли. Это будет рассматриваться так же как прогресс», - сказала А.МЕРКЕЛЬ.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что для Украины является очень важной поддержка Германии в процессе подписания усиленного соглашения с ЕС на 10 лет. «Для нас очень важно было ощущение отношения к этому процессу Германии, и госпожа МЕРКЕЛЬ дала четкие ответы на те вопросы, которые нас волновали», - сказал украинский премьер.

При этом В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что в ходе переговоров Украина получила позитивные сигналы относительно перспективы членства в Евросоюзе. «Мы получили сигнал, что двери ЕС являются открытыми для Украины. И это будет изложено в новом соглашении на будущие 10 лет», - сказал он.

Премьер отметил, что Украина с пониманием относится к процессам, происходящим в ЕС в связи с расширением, а также указал на необходимость поднять уровень жизни граждан Украины до европейского.

Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, украинская делегация получила от канцлера ФРГ заверения в том, что Украина будет поддержана как в процессе вступления во Всемирную организацию торговли, так и в процессе создания зоны свободной торговли с Евросоюзом (Германия в настоящее время председательствует в ЕС).

В.ЯНУКОВИЧ находится в Германии с официальным визитом.