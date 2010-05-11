Коалицию пополнили еще пять бютовцев

Парламентская коалиция пополнилась новыми народными депутатами.

Как передает корреспондент УНИАН, на пленарном заседании председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН объявил, что в состав коалиции, в соответствии с лично поданными заявлениями, вошли народные депутаты, которые недавно были избраны в ВР по списку фракции Партии регионов.

В частности, в состав коалиции вошли Василий ДЕМЧИШИН, Орест МУЦ, Николай ГУМЕНЮК, Петр ЧУРКО, Сергей ГУСАРОВ, Сергей ВАСЮТИН, Александр ЕГОРОВ, Вадим СТОЛАР, Владимир КОНСТЯНТИНОВ, Юлия КОВАЛЕВСКАЯ, Александр КАСЯНЮК, Владимир ЗУБАНОВ.

Кроме того, в состав коалиции вошли депутаты от БЮТ Александр БУДЖЕРАК, Олег ГЕЙМАН, Валерий КАМЧАТНЫЙ, Евгений КОНСТАНТИНОВ и Юрий КРУК.