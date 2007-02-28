Ющенко не собирается торговаться с Януковичем

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявляет, что Президент Виктор ЮЩЕНКО «никогда не будет торговаться ни с одной политической силой, в том числе и с премьер-министром относительно своего будущего».

Об этом В.БАЛОГА заявил в интервью журналу «Главред».

В.БАЛОГА также напомнил, что Президент выступает против избрания главы государства в парламенте. По его словам, В.ЮЩЕНКО «обеспечит неизменность конституционной традиции, и право каждого гражданина - избирать Президента прямым голосованием».

Как сообщал УНИАН, 25 февраля в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос, будут ли следующие президентские выборы всенародными или будут проходить в парламенте, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ не исключил, что в 2009 году Президента будет избирать Верховная Рада. «Если это будет против воли Президента ЮЩЕНКО – а это значит дестабилизация ситуации – мы на это не пойдем. А если Президент с этим согласится и посчитает, что нужно изменить форму избрания Президента, возможно и срок увеличить – тогда этот вопрос будет обсуждаться в коалиции и, возможно, это решение будет принято», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

27 февраля на пресс-конференции в Днепропетровске сам В.ЮЩЕНКО заявил, что считает бесперспективной дискуссию относительно избрания Президента Верховной Радой, и что следующие выборы Президента будут всенародными.