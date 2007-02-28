Ющенко напомнил Януковичу о должностных обязанностях

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО напоминает премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ о необходимости внесения в Верховную Раду программы деятельности правительства для ее одобрения.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН сообщил о том, что Президент направил соответствующее письмо премьер-министру.

«Несмотря на то, что правительство сформировано уже более чем 7 месяцев, на рассмотрение Верховной Рады программа деятельности правительства не внесена», - сказал И.ПУКШИН.

Заместитель главы Секретариата уточнил, что одобрение программы деятельности в парламенте после формирования правительства является институтом инвеституры - «это механизм легитимности правительства», - подчеркнул он.

И.ПУКШИН напомнил, что в соответствии со ст. 114 Конституции Украины, премьер-министр руководит деятельностью правительства для выполнения программы деятельности, одобренной парламентом. «На сегодняшний день такая программа не направлена и не одобрена. На мой взгляд, принятые решения правительства из-за отсутствия одобренной ВР программы деятельности правительства вызывают сомнения в их легитимности», - считает И.ПУКШИН.

По его словам, это не означает, что Президент и Секретариат Президента считает их незаконными. По его словам, это лишь вызывает вопрос доверия к принятым решениям.

И.ПУКШИН также сообщил, что непредставление правительством программы своей деятельности в парламенте не имеет никаких юридических последствий.