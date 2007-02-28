Киселев намылился в США вслед за Тимошенко

В ближайшее время группа народных депутатов намерена посетить США с целью проверки информации о якобы признании лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО американским судом соучастником преступлений, совершенных бывшим премьер-министром Украины Павлом ЛАЗАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЁВ.

По его словам, в США отправятся депутаты - члены одной из временных следственных комиссий Верховной Рады.

«Я думаю, что в ближайшее время группа депутатов из временных следственных комиссий выедет в Вашингтон для проверки информации относительно ТИМОШЕНКО. Мы попросим подтвердить или опровергнуть эти факты», - сказал он.

В.КИСЕЛЁВ также напомнил, что недавно представители фракции Партии регионов в письменном виде обратились к послу США в Украине Вильяму ТЕЙЛОРУ с просьбой дать официальные документальные объяснения по этому вопросу.

Депутат отметил, что до сих пор ответ не получен, «и ожидать на его скорое поступление не приходится».

В.КИСЕЛЁВ подчеркнул, что именно поэтому есть намерение посетить США и выяснить, насколько законно были списаны долги с корпорации “Единые энергетические системы Украины” в размере 7,5 млрд. грн. «Я думаю, мы позволим себе проездить несколько тысяч долларов, чтобы вернуть в Украину миллиарды», - сказал В.КИСЕЛЁВ.