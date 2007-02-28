Ющенко считает, что Янукович ввязался в опасную игру

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО разочарован, что премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ не выполнил ни одного положения Универсала национального единства.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил в эксклюзивном интервью информационному агентству «Ассошиейтед Пресс».

Президент еще раз отметил, что единственно правильным путем к стабильности в стране является консолидация власти, всех политических сил вокруг ключевых национальных приоритетов.

Правительство и его руководитель должны быть, прежде всего, стабилизирующим фактором в государстве, отметил В.ЮЩЕНКО. «То, что до сегодняшнего дня В.ЯНУКОВИЧЕМ не выполнено ни одно положение Универсала (национального единства), конечно, меня разочаровывает...Я убежден, что первый, кому нужен такой документ – это самому премьер-министру. Но если у премьера другое мнение, я могу об этом только сожалеть», – сказал Президент. По его убеждению, «игра на политических струнах» для руководителя правительства «очень опасная», поскольку он отвечает, прежде всего, за экономическое и социальное положение страны. «Когда-то надо заняться и делом», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Среди главных тем беседы – внутриполитическая ситуация в государстве и пути ее стабилизации, оценка действий правительства, внешняя политика в контексте европейской и евроатлантической интеграции. Интервью выйдет сегодня.

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