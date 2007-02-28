СБУ провела профилактику в ”Доме Лужкова”

Сотрудники Службы безопасности Украины провели предупредительно-профилактическую беседу с представителями «Дома Москвы» в Севастополе о недопустимости использования иностранного представительства как инструмента вмешательства во внутренние дела Украины, а также для дестабилизации общественно-политической и междунациональной ситуации в Севастополе.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге в Киеве пресс-секретарь председателя СБУ Марина ОСТАПЕНКО сообщила, что в ходе указанных мероприятий представителям «Дома Москвы» было разъяснено положение законодательства Украины, указано на необходимость беспрекословного соблюдения действующего законодательства Украины во время деятельности этого культурного центра (на открытии “Дома Москвы” находилась делегация российской столицы во главе с мэром Москвы Юрием ЛУЖКОВЫМ – УНИАН).

Кроме того, по словам М.ОСТАПЕНКО, СБУ во взаимодействии с Министерством иностранных дел Украины четко выяснено, что делегация правительства Москвы, «которую возглавлял господин ЛУЖКОВ», не имела никаких полномочий на то, чтобы комментировать внешнюю политику Украины, а тем более - высказываться относительно ее территориальной целостности».

В СБУ также напомнили, что в соответствии со ст. 25 закона Украины о правовом статусе иностранца в Украине, к нарушителю может быть применено как привлечение к административной ответственности, так и закрытие въезда на территорию Украины в интересах обеспечения безопасности или охраны общественного порядка.

М.ОСТАПЕНКО также отметила, что на сегодня СБУ осуществляет юридическую оценку высказываний российской делегации, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля мер Москвы Ю.ЛУЖКОВ посетил Крым.

22 февраля Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинская сторона расценивает высказывания Ю.ЛУЖКОВА в Севастополе как шаг, направленный на нагнетание напряженности в обществе, подрыв добрососедских отношений и стратегического партнерства между Украиной и Россией. В комментарии МИД напоминалось, что 21 февраля в Севастополе мер Москвы позволил себе публично поставить под сомнение статус Крымского полуострова в составе Украины.

Особую обеспокоенность в МИД вызвали также публичные призывы Ю.ЛУЖКОВА к гражданам Украины принимать участие в массовых акциях, имеющих политический характер, что является прямым вмешательством во внутренние дела иностранного государства. МИД Украины выразил надежду, что такие действия упомянутого должностного лица получат соответствующую оценку со стороны российской власти, о чем будет проинформирована украинская сторона.

Пресс-служба мэра Москвы назвала заявления МИД Украины в связи с высказываниями Ю.ЛУЖКОВА домыслами, которые не отвечают действительности.

23 февраля и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что реакция Украины на высказывания Ю.ЛУЖКОВА во время пребывания в Севастополе будет жесткой.