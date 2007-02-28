Ющенко поздравил Мороза с днем рождения

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА с днем рождения.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в своем поздравлении В.ЮЩЕНКО выразил уважение А.МОРОЗУ за “значительный личный вклад в развитие украинского государства”.

«Верю, что Ваши усилия будут направлены на утверждение в Украине справедливости, мира и согласия. Этого ожидает все наше общество», – подчеркнул в поздравлении Президент Украины.

*** Председатель Верховной Рады Украины, лидер Социалистической партии Украины А.МОРОЗ родился 29 февраля 1944 года.