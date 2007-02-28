Наша Украина отреагировала на демарш Черновецкого

Киевская городская организация партии „Наша Украина” заявляет, что политические отношения между партией „Наша Украина” и мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ сделал невозможными сам городской председатель - в первую очередь, распоряжениями и решениями городской власти, которые бьют по интересам киевлян.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, так пресс-служба Киевской организации партии прокомментировала заявление Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО о том, что последний „разрывает какие-либо политические отношения с „Нашей Украиной”.

«Не может быть политических отношений между демократической партией и теми, кто зарится на карманы жителей столицы”, говорится в комментарии. „Наша Украина” выступает “против антинародных решений мэра и городской власти и прилагает все усилия для устранения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от власти в Киеве всеми законными средствами. Эта позиция отображена также в резолюции конференции столичной организации НСНУ от 3 февраля”.

“Похоже, что подобные заявления Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО стали реакцией на политическую изоляцию, в которой он оказался после консолидации демократических сил как на киевском, так впоследствии и на всеукраинском уровне, а также на реальную перспективу его отставки с должности руководителя города”, - говорится в заявлении пресс-службы столичной организации партии „Наша Украина”.

Как сообщал УНИАН, Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что разрывает какие-либо политические отношения с “Нашей Украиной”. Он считает, что ответственность за подписание Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО закона об императивном мандате для депутатов местных советов - полностью на совести его помощников, «поскольку этот закон антиконституционный и дестабилизирует местное самоуправление». «Эта норма превращает депутатов местных советов в рабов. Ведь большинство депутатов вышли из БЮТ потому, что не могли там работать, и были скорее рабами истерик своего лидера, чем представителями избирателей», - убежден мэр Киева.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что не будет играть в политические игры и разрывает какие-либо политические отношения с «Нашей Украиной». «Я остаюсь лидером христианско-либеральной партии», - напомнил он. Вместе с тем, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не связывает свои отношения с “Нашей Украиной” и отношения с самим Президентом, к которому «как и раньше, я отношусь с уважением”.