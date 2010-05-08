Тимошенко сказала то, о чем долго молчала

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО отбрасывает все обвинения коллег из демократического лагеря в свой адрес.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске она сказала: «Газовые соглашения сделали инструментом уничтожения меня как политика, причем как оппоненты - ЯНУКОВИЧ, так и побратимы по демократическому лагерю».

«Потому что меня, как они считают, больше не в чем упрекнуть, – заметила Ю.ТИМОШЕНКО. - Но и в этом нельзя упрекать. Хочу впервые в Ивано-Франковской области сказать, что все выборы я просто молчала и не отвечала на все оскорбления, обвинения, унижения только ради того, чтобы не демонстрировать раздор в демократическом лагере. Но сейчас я хочу четко опровергнуть все то, что звучало из уст моих коллег из демократического лагеря на президентской гонке. Я не хочу называть фамилии, я не хочу называть конкретные факты такого нечестного, неправдивого унижения и моей дискредитации. Но я хочу опровергнуть все то, что было сказано, и что все это было направлено исключительно на достижение собственных амбиций отдельных представителей демократического лагеря, а не на общую победу во имя Украины».

«Я думаю, что я в 2004 году демонстрировала совсем другие стандарты и действия в политике, – отметила Ю.ТИМОШЕНКО. - Я хочу, чтобы такие стандарты, которые я демонстрировала в 2004 году, стали основой для дальнейшего сотрудничества между демократическими силами Украины. Поскольку если это не так, тогда не надо себя называть национально-демократическими силами. Потому что это не отвечает реальному положению вещей».