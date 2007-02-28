Регионалы наметили дату досрочных выборов Президента и парламента

Партия регионов будет предлагать провести 30 сентября 2007 года досрочные президентские и парламентские выборы.

Об этом пишет газета “Сегодня” со ссылкой на слова заместителя председателя фракции Партии регионов Василия КИСЕЛЕВА.

В частности, планируется, что в эту пятницу, 2 марта, в Верховной Раде будет зарегистрирован законопроект о проведении 30 сентября досрочных парламентских и президентских выборов.

По словам В.КИСЕЛЕВА, такой прецедент в истории независимой Украины уже был. “В 1994 году, чтобы разрешить конфликт, Президент Леонид КРАВЧУК и спикер Иван ПЛЮЩ договорились о проведении совместных досрочных выборов”, - отметил депутат.

Справка УНИАН. Статья 77 Конституции Украины предусматривает, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины назначаются Президентом Украины и проводятся в период шестидесяти дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины.

Очередные выборы Президента Украины, согласно статье 103 Конституции, проводятся в последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий Президента Украины. В случае досрочного прекращения полномочий Президента Украины выборы Президента Украины проводятся в период девяноста дней со дня прекращения полномочий.

Конституция Украины (статья 108) также предусматривает, что Президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины. Полномочия Президента Украины прекращаются досрочно в случае отставки, невозможности выполнять свои полномочия по состоянию здоровья, отстранения с поста в порядке импичмента или смерти. Согласно статье 109 Конституции, отставка Президента Украины наступает с момента провозглашения им лично заявления об отставке на заседании Верховной Рады Украины.