Драка на сессии Херсонского горсовета: вызвали Беркут

Во время заседания Херсонского городского совета произошла потасовка в сессионном зале.

Как передает корреспондент УНИАН, сессия началась почти с часовым опозданием.

Более 600 людей пикетировали здание горсовета. Люди стояли под флагами «Нашей Украины», БЮТ, партии «Пора», партии «Реформы и порядок».

Участники пикетирования требовали рассмотреть на сессии горсовета вопрос о пересмотре коммунальных тарифов, но большинство депутатов отказались вносить этот вопрос в повестку дня. Реакцией на это стала попытка прорваться в сессионный зал.

Во время обсуждения трибуну заблокировали депутаты из оппозиции («Наша Украина» и БЮТ). При попытке депутатов из большинства разблокировать трибуну произошла потасовка. В это время люди, пикетировавшие сессию, прорвались в здание и пытались попасть в сессионный зал. На место происшествия прибыл «Беркут» и не пустил пикетирующих в зал. Во время толчеи были раздавлены стеклянные двери горисполкома.

Мэр Херсона Владимир САЛЬДО, председательствовавший на сессии, и председатель областного совета Владимир ДЕМЕХИН, находившийся в президиуме, в связи с этой ситуацией объявили перерыв.

В перерыве депутаты под охраной «Беркута» переместились в малый зал исполкома горсовета, где продолжили сессию. Вопрос о тарифах был включен в повестку дня, но под номером 41.

Сессия продолжается. Учитывая количество вопросов повестки дня, депутаты от оппозиции сомневаются, что вопрос о тарифах будет рассмотрен.