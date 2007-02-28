Социалисты начали канонизацию Мороза
Бокий советует сплотиться
Лидер фракции Социалистической партии Украины Иван БОКИЙ считает, что исполняющий обязанности руководителя МИД Владимир ОГРЫЗКО «не может быть полноценным руководителем внешнеполитического ведомства».
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Социалистической партии Украины.
И.БОКИЙ заявил, что Президент “просто закапризничал”, настаивая, чтобы парламент поддержал его кандидатуру на должность главы МИД. "Выходит, что ради В.ОГРЫЗКО мы должны жертвовать внешним имиджем государства", - резюмировал И.БОКИЙ.
Также депутат считает, что внешнему курсу Украины ничто не мешает, и он не зависит от фамилии руководителя МИД. И.БОКИЙ процитировал слова председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА на заседании Комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом о последовательности украинской стороны в отстаивании евроинтеграционных интересов.
В то же время Социалистическая партия Украины предлагает всем политическим силам сплотиться вокруг Конституции, чтобы не допустить дестабилизации и институционального противостояния в стране. И.БОКИЙ выразил мнение, что только решение Соцпартии и ее лидера А.МОРОЗА о вхождении в антикризисную коалицию спасло Украину от развала.
"Пока В.ЮЩЕНКО сидел на пасеке, а ТИМОШЕНКО бегала между "Нашей Украиной" и Партией регионов, А.МОРОЗ спасал страну", - заявил И.БОКИЙ.
По его мнению, сегодня единственный способ не допустить дестабилизации и институционального противостояния - это сплотиться вокруг Конституции.
Сейчас, как считает лидер фракции СПУ, вместо того, чтобы выполнять конституционные изменения, которые вступили в силу с января 2006 г., Президент “воюет с Основным Законом, а "Наша Украина" ему в этом помогает, требуя найти любой антиконституционный повод для досрочных выборов Верховной Рады”.
"При этом никто не говорит, что досрочные выборы обойдутся украинцам в 700 млн. грн. - именно эту сумму "Наша Украина" хочет вытащить из карманов налогоплательщиков", - заявил И.БОКИЙ.
Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада не поддержала кандидатуру В.ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел Украины. За соответствующее решение проголосовали 196 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Не голосовали за кандидатуру В.ОГРЫЗКО в полном составе фракции КПУ, СПУ, фракция Партии регионов.
В тот же день В.ЮЩЕНКО заявил, что намерен повторно внести в Верховную Раду кандидатуры В.ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел и В.КОРОЛЯ – на должность председателя СБУ.
«Я буду настаивать на этих кандидатурах. Я проведу второй раунд консультаций», - сказал Президент.