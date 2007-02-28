Социалисты начали канонизацию Мороза

Лидер фракции Социалистической партии Украины Иван БОКИЙ считает, что исполняющий обязанности руководителя МИД Владимир ОГРЫЗКО «не может быть полноценным руководителем внешнеполитического ведомства».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Социалистической партии Украины.

И.БОКИЙ заявил, что Президент “просто закапризничал”, настаивая, чтобы парламент поддержал его кандидатуру на должность главы МИД. "Выходит, что ради В.ОГРЫЗКО мы должны жертвовать внешним имиджем государства", - резюмировал И.БОКИЙ.

Также депутат считает, что внешнему курсу Украины ничто не мешает, и он не зависит от фамилии руководителя МИД. И.БОКИЙ процитировал слова председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА на заседании Комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом о последовательности украинской стороны в отстаивании евроинтеграционных интересов.

В то же время Социалистическая партия Украины предлагает всем политическим силам сплотиться вокруг Конституции, чтобы не допустить дестабилизации и институционального противостояния в стране. И.БОКИЙ выразил мнение, что только решение Соцпартии и ее лидера А.МОРОЗА о вхождении в антикризисную коалицию спасло Украину от развала.

"Пока В.ЮЩЕНКО сидел на пасеке, а ТИМОШЕНКО бегала между "Нашей Украиной" и Партией регионов, А.МОРОЗ спасал страну", - заявил И.БОКИЙ.

По его мнению, сегодня единственный способ не допустить дестабилизации и институционального противостояния - это сплотиться вокруг Конституции.

Сейчас, как считает лидер фракции СПУ, вместо того, чтобы выполнять конституционные изменения, которые вступили в силу с января 2006 г., Президент “воюет с Основным Законом, а "Наша Украина" ему в этом помогает, требуя найти любой антиконституционный повод для досрочных выборов Верховной Рады”.

"При этом никто не говорит, что досрочные выборы обойдутся украинцам в 700 млн. грн. - именно эту сумму "Наша Украина" хочет вытащить из карманов налогоплательщиков", - заявил И.БОКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада не поддержала кандидатуру В.ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел Украины. За соответствующее решение проголосовали 196 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Не голосовали за кандидатуру В.ОГРЫЗКО в полном составе фракции КПУ, СПУ, фракция Партии регионов.

В тот же день В.ЮЩЕНКО заявил, что намерен повторно внести в Верховную Раду кандидатуры В.ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел и В.КОРОЛЯ – на должность председателя СБУ.

«Я буду настаивать на этих кандидатурах. Я проведу второй раунд консультаций», - сказал Президент.