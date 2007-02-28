Черновецкий пугает Ющенко ножом в спину

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает аморальным подписание председателем Ради “Нашей Украины” Виктором БАЛОГОЙ соглашения о создании единой оппозиции с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

“Не так давно она (Юлия ТИМОШЕНКО) дестабилизировала ситуацию в стране, войдя в сговор с теми, кто крайне негативно относится к Президенту - депутатами из большинства, во время голосования по Кабмину и императивному мандату”, - сказал столичный мэр. По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, “сотрудничество с ТИМОШЕНКО - это тупиковый путь, первый шаг к тому, чтобы привести к власти ее сообщников - от ЛАЗЕРЕНКО до БРОДСКОГО”. “Я понимаю политическую игру Президента, когда он пытается сохранить за собой электоральное поле, на котором в действительности топчется Блок Тимошенко”, добавил мэр.

Он выразил надежду, что “рассудительные киевляне понимают, что ничего доброго от сотрудничества с аморальным лидером БЮТ не выйдет”. По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, “мы просто в очередной раз - теперь в третий раз - увидим, как ТИМОШЕНКО “посотрудничает” с ЮЩЕНКО. Так было во время президентства КУЧМЫ. Так было и тогда, когда она голосовала за закон о Кабмине в парламенте”. “Уверен, что и Президент знает ей цену. Рано или поздно это сотрудничество закончится ножом в его спину”, - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.