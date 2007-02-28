Ющенко предупредил немцев, что Янукович - фигура не самостоятельная

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что европейские политики недостаточно поддерживают стремление Киева присоединиться к Европейскому Союзу и НАТО.

Как сообщает “Немецкая волна”, об этом Президент Украины сообщил в интервью газете Financial Times Deutschland в канун приезда в Берлин украинского премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА.

В своем интервью немецким журналистам В.ЮЩЕНКО изложил свое виденье европейской интеграции, отметив при этом, что именно он как глава государства, согласно Конституции, руководит внешней политикой Украины. В.ЯНУКОВИЧ, по убеждению В.ЮЩЕНКО, не имеет права самостоятельно формулировать позиции в международных отношениях.