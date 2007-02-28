Черновецкий разрывает отношения с Нашей Украиной

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что разрывает всякие политические отношения с “Нашей Украиной”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, он считает, что ответственность за подписание Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО закона об императивном мандате для депутатов местных советов - полностью на совести его помощников, «поскольку данный закон антиконституционный и дестабилизировал местное самоуправление».

«Эта норма превращает депутатов местных советов в рабов. Ведь большинство депутатов вышли из БЮТ потому, что не могли там работать, и были скорее рабами истерики своего лидера, чем представителями избирателей», - убежден мэр Киева.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что не будет играть в политические игры и разрывает всякие политические отношения с «Нашей Украиной». «Я остаюсь лидером Христианско-либеральной партии», - напомнил он.

Вместе с тем, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не связывает свои отношения с “Нашей Украиной” и отношения с самим Президентом, к которому «как и раньше, я отношусь с уважением”.