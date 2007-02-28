Тимошенко живет в гостинице, в которой были Мартин Лютер Кинг, Грант и Янукович

Вчера вечером рейсовым самолетом в Вашингтон прибыла лидер БЮТ Ю.Тимошенко. Она поселилась в четырехзвездочной гостинице «Виллард Интерконтиненталь» через два квартала от Белого дома. Правда, номер заняла вдвое меньше, чем тот, в котором жил во время визита в США В. Янукович. Гостиница считается одной из самых респектабельных в столице страны. В нем часто бывал президент США Грант, которому приписывают авторство понятия "лоббизм". Политик встречался в холле гостиницы (лобби) с влиятельными в США людьми, обсуждал их вопросы. Оттуда и пошло понятие "лоббизм". Гостиница известна и тем, что в свое время в нем готовил свою знаменитую речь 1963 года Мартин Лютер Кинг.