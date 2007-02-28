Янукович отбыл в Германию

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл с однодневным официальным визитом в Федеративную Республику Германию.

Как передает корреспондент УНИАН, в поездке премьер-министра сопровождают министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, министр охраны окружающей природной среды Василий ДЖАРТЫ, министр экономики Владимир МАКУХА, заместитель министра иностранных дел Владимир ХАНДОГИЙ, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности Анатолий КИНАХ, а также другие официальные лица.

Планируется, что по прибытии в Берлин премьер-министр примет участие в церемонии подписания Меморандума о намерениях между Министерством охраны окружающей природной среды и Deutsche Bank о сотрудничестве в сфере изменения климата. Документом предусматривается активизация сотрудничества в сфере уменьшения выбросов парниковых газов и внедрения в Украине механизмов Киотского протокола.

Кроме того, программой визита планируется встреча В.ЯНУКОВИЧА с канцлером Ангелой МЕРКЕЛЬ. Предусмотрено часовое общение руководителей правительств в формате официального обеда. После встречи предполагается совместный подход канцлера и премьер-министра к прессе.

После этого В.ЯНУКОВИЧ планирует встретиться с представителями деловых кругов Германии и Восточного комитета немецкой экономики, а также принять участие в международной конференции «Украина-ЕС: новые подходы».

Вечером премьер вернется в Киев.