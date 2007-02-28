Украина замолвила слово о Порошенко

Украина обратилась к России с просьбой пересмотреть запрет на въезд в РФ народного депутата Петра ПОРОШЕНКО.

Об этом сообщил журналистам и. о. главы МИД Украины Владимир ОГРЫЗКО вчера в Москве после встречи с заместителем главы внешнеполитического ведомства России Григорием КАРАСИНЫМ.

"Мы обратились с просьбой к российской стороне пересмотреть позицию по ПОРОШЕНКО", - сказал он.

Как сообщалось, МИД России объяснил запрет на въезд в Россию П.ПОРОШЕНКО недружественной акцией украинской стороны. "Ответ ... кроется в существующей порочной практике, введенной украинской стороной в отношении российских граждан, которым запрещен въезд на Украину", - говорилось в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

П.ПОРОШЕНКО, который 3 февраля чартерным рейсом прибыл в Санкт-Петербург с частным визитом, не пустили на территорию России.