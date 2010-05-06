Франковский горсовет дал Бандере и Шухевичу звания почетных граждан

Ивано-Франковский городской совет присвоил проводнику Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере и главнокомандующему Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу звания почетных граждан города.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня состоялась внеочередная 52 сессия городского совета V демократического созыва, который рассмотрел вопрос: О внесении изменений в Устав территориальной общині города Ивано-Франковска; О введении звания «Почетный гражданин города Ивано-Франковска» и О присвоении звания почетных граждан города Ивано-Франковска С.Бандере и Р.Шухевичу. За решение присвоить почетные звания проголосовали все 50 депутатов, присутствующих на сессии. «Мы знаем, что Бандера и Шухевич – давно уже герои для нас, - отметил секретарь Ивано-Франковского городского совета Василий БОЙЧУК.- Сегодня, в канун Дня города (7 мая – УНИАН) мы это задокументировали».

Здание мэрии пикетировали представители Ивано-Франковской городской организации ВО «Свобода», которые выставили партийные палатки и требовали присвоить звания почетных граждан Ивано-Франковска С.Бандере и Р.Шухевичу. После объявления результатов голосования свободовцы поблагодарили депутатов и разошлись.

Как сообщал УНИАН, внеочередная сессия была созвана в соответствии с обращениями 33 общественных и политических организаций Ивано-Франковска. Соответствующее обращение к городскому председателю Виктору АНУШКЕВИЧУСУ подписали 35 депутатов городского совета.

Справка УНИАН. 30 апреля Тернопольский городской совет во время сессии присвоил звание «Почетный гражданин города Тернополя» Степану Бандере – Герою Украины, проводнику ОУН (посмертно) и Роману Шухевичу – Герою Украины, Главнокомандующему УПА, хорунжему генералу (посмертно).

Также во Львовском городском совете предлагают присвоить Степану Бандере звание «Почетный гражданин города».