Тимошенко говорит, что скоро врачам будут платить как уборщицам

Правительство Януковича-Азарова возвращает политику уравниловки. Такую точку зрения сегодня высказала лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко на заседании Оппозиционного правительства, сообщает пресс-служба БЮТ.

По ее словам, в Государственном бюджете на 2010 год предусмотрено увеличение зарплат лишь для работников с низкой квалификацией.

«Это приведет к тому, что зарплата врача и библиотекаря будет такой же, как у уборщика», - подытожила Тимошенко. И прибавила, что то же касается и повышения пенсий. «Пенсионеры, которые имеют низкую пенсию, должны были получить 300-400 гривен, вместо этого получат 75 гривен на весь год. Понятно, что это не те социальные обещания, которые поддерживали люди, голосуя за того или другого кандидата и выборах», - отметила лидер оппозиции.