Ющенко возвращается в Киев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил однодневную рабочую поездку в Днепропетровскую область и отбыл в Киев.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЮЩЕНКО посещал с однодневной рабочей поездкой Днепропетровскую область. В Днепропетровске Президент ознакомился с работой ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод» и принял участие в презентации проекта строительства электросталеплавильного комплекса на предприятии.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО посетил Днепропетровский исторический музей им. Д.И. Яворницкого, где состоялась презентация книги «Голодомор. Реквієм на відстані часу».

Также Президент принял участие в торжествах по случаю 75-летия Днепропетровской области, где вручил государственные награды выдающимся деятелям области за значительный личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Днепропетровщины.