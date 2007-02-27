БЮТ заявляет, что Янукович спекулирует газом

Блок Юлии Тимошенко призывает правительство признать свою неспособность решить тарифный кризис и подать в отставку.

Об этом идет речь в заявлении БЮТ, переданном УНИАН.

“Национальная комиссия по регулированию электроэнергетики, которая подчинена Кабинету Министров, нарушая Конституцию, разделила людей на сорта и предлагает газ сельскому населению по абсолютно астрономической цене – 1170 грн. за тысячу кубометров ($230). Это больше чем вдвое превышает цену, предложенную для Украины Российской Федерацией. Понятно, что граждане Украины, которым правительство ЯНУКОВИЧА ни на копейку не увеличило ни пенсии, ни зарплаты, не могут платить такие средства, а поэтому обогревают помещение кустарным способом, что приводит к трагедиям”, - отмечается в документе.

Блок Юлии Тимошенко заявляет, что именно Кабинет Министров ЯНУКОВИЧА “довел страну до такого состояния, бросил людей на произвол судьбы, а поэтому должен нести самую строжайшую ответственность за тарифный кризис и его прямые последствия”.

“Вместо того чтобы играться в политику, воевать с оппозицией и спекулировать энергоносителями, правительству следует беспокоиться о социально-экономической ситуации в стране, урегулировании тарифного кризиса и решении проблемы мизерных заработных плат и пенсий. Или – признать свою недееспособность, неспособность справляться с ситуацией и немедленно подать в отставку и не издеваться над страной и людьми”, - убеждены в БЮТ.