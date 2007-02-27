Богатырева призывает закопать топор войны

Координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА призывает все политические силы консолидироваться вокруг решения вопросов жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом говорится в заявлении Р.БОГАТЫРЁВОЙ, распространенном пресс-службой фракции Партии регионов.

«Украина имеет полгода для решения вопроса ЖКХ до следующего отопительного сезона, поскольку уровень неприятия населением новых тарифов, а следовательно, и уровень оплат катастрофический – около 30% по всей стране. Последствия такой ситуации могут привести к обострению ситуации”, - считает Р.БОГАТЫРЁВА.

Она считает, что оппозиция заинтересована в обострении ситуации, которая “своими поездками в регионы и представлениями вокруг снижения тарифов лишь убаюкивает людей”. Но, по словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, проблема намного глубже, поскольку нужно менять всю систему работы ЖКХ. “Социальная напряженность, вызванная ситуацией в жилищно-коммунальном хозяйстве, обречет всех политиков независимо от симпатий”, - уверена лидер фракции.

Р.БОГАТЫРЁВА призывает все политические силы “закопать топор войны” и совместно объединиться над решением угрожающей ситуации в ЖКХ. “Мы имеем сегодня много положительных примеров из регионов, где местные власти пытаются исправить ситуацию, но это капля в море. Если мы объединимся все, объединим усилия всех ветвей власти, то продемонстрируем желание и возможность творить сильную Украину немедленно, а не накручивая себя и общество, как дикари под боевые возгласы”, - отметила она.

Среди первоочередных задач координатор большинства называет внесение соответствующих изменений в законы и выведение жилищного сектора из-под власти неэффективных жилищно-эксплуатационных контор. Р.БОГАТЫРЁВА уверена, что бизнесмены будут соревноваться за предоставление качественных и разумных по цене услуг. Кроме того, депутат считает, что в распоряжение регионам нужно оставить по крайней мере 60% средств для разработки компенсационных механизмов на местах.

“Местные органы власти должны срочно подготовить и подать проекты реформирования ЖКХ в городах и поселках - это нам покажет, кто и как работает. Например, мы уже сегодня видим довольно удачный “Национальный пилотный проект кардинального реформирования ЖКХ” в Харькове, инициированный мэром Михаилом ДОБКИНЫМ и поддержанный министром строительства Владимиром РЫБАКОМ”, - отметила координатор парламентского большинства.

По ее словам, коалиция и правительство открыты для сотрудничества. “Мы уже начали осуществлять Государственную программу реформирования ЖКХ на 2004-2010 гг. Впервые на это выделено из бюджета свыше 3 млрд. грн., но этого маловато – нужно консолидировать усилия и объединиться против настоящего врага – разрухи в хозяйстве и соответствующим образом говорить с людьми”, – цитирует слова лидера фракции Партии регионов пресс-секретарь Людмила ХАРИВ.