Ющенко пообещал оппозиции выступить единым фронтом против регионалов

Представитель Президента в Верховной Раде Роман ЗВАРИЧ предусматривает тесное сотрудничество главы государства Виктора ЮЩЕНКО и объединенной парламентской оппозиции.

В частности, как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, комментируя письмо-ответ В.ЮЩЕНКО на письмо лидеров фракций “Наша Украина” и БЮТ Вячеслава КИРИЛЕНКО и Юлии ТИМОШЕНКО, Р.ЗВАРИЧ сказал: “В своем письме Президент дал четко понять, что готов очень тесно сотрудничать с парламентской оппозицией. Глава государства и объединенная парламентская оппозиция смогут эффективно противостоять реваншу “регионалов”.

По словам Р.ЗВАРИЧА, в отличие от оппозиции, правительство Виктора ЯНУКОВИЧА и парламентское большинство демонстрируют свое нежелание сотрудничать с Президентом в тех сферах, за которые он несет ответственность, в частности - во внешней политике и вопросах национальной безопасности.

Р.ЗВАРИЧ также выразил уверенность, что правовые основания для роспуска парламента могут появиться в ближайшее время. "В частности, в случае, если будет признан неконституционным закон о внесении изменений в Основной закон Украины”, - подчеркнул он.