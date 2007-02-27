Рудьковского заблокировали в Одесском порту

Министр транспорта и связи Николай Рудьковский проводит совещание в управлении Одесского порта. При этом здание и коридоры заблокировали около 200 работников порта, сообщает "Обком".

Цель акции – не допустить министра в кабинет начальника порта Николая Павлюка, который был недавно уволен, но сейчас находится на больничном. Попытка вскрыть кабинет и завести туда нового начальника-ставленника Рудьковского окончилась неудачно. Портовики просто не позволили это сделать.

До этого утром в конференц-зале гостиницы «Одесса» на морвокзале Рудьковский встретился с представителями трудового коллектива порта. На встрече присутствовало около 500 человек. От министра в категоричной форме потребовали отменить приказ об увольнении Павлюка, а если к нему у министра есть претензии, то рассмотреть этот вопрос публично на коллегии министерства. Рудьковский как всегда выглядел очень неубедительно. Встреча закончилась тем, что портовики демонстративно покинули зал.