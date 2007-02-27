Рудьковского заблокировали в Одесском порту

13:30, 27 февраля 2007
Политика
1320 0

Причина - кадровые вопросы

Министр транспорта и связи Николай Рудьковский проводит совещание в управлении Одесского порта. При этом здание и коридоры заблокировали около 200 работников порта, сообщает "Обком".

Цель акции – не допустить министра в кабинет начальника порта Николая Павлюка, который был недавно уволен, но сейчас находится на больничном. Попытка вскрыть кабинет и завести туда нового начальника-ставленника Рудьковского окончилась неудачно. Портовики просто не позволили это сделать.

До этого утром в конференц-зале гостиницы «Одесса» на морвокзале Рудьковский встретился с представителями трудового коллектива порта. На встрече присутствовало около 500 человек. От министра в категоричной форме потребовали отменить приказ об увольнении Павлюка, а если к нему у министра есть претензии, то рассмотреть этот вопрос публично на коллегии министерства. Рудьковский как всегда выглядел очень неубедительно. Встреча закончилась тем, что портовики демонстративно покинули зал.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter