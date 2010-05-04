Тимошенко: наша команда умеет держать удар

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что народные депутаты от БЮТ в состоянии выдержать любой кризис.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в комментарии, обнародованном на ее официальном сайте.

"Сегодня мы замечаем несколько предателей, но мы не замечаем, что 150 людей стоят, причем стоят надежно и прочно. И даже если будет еще несколько кризисов политических, то вся команда, которая отобрана и подобрана, она держит удар и будет держать удар. И поэтому нужно видеть ошибки в подборе кадров, но нужно видеть и ту команду, которая все же нами сформирована за все эти годы", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, те депутаты, которые перешли в коалицию, купились на деньги или должности и изменили своей совести.

"Никакими тестами не проверишь, есть ли у человека честь и совесть, когда его берешь в список, до тех пор, пока он не станет перед настоящими испытаниями", - отметила лидер оппозиции.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что к формированию незаконного парламентского большинства приложил руку и Конституционный Суд.

«Это суд, который ЯНУКОВИЧ через запугивания, через подкуп, в сущности, уничтожил. Суд принял решение, которое диаметрально противоположно их собственному решению год тому назад. И таким образом освятили незаконные действия, коррупцию в парламенте, подкуп депутатов, и это привело к тому, что сегодня в парламенте есть такое управляемое, «тушечное» большинство», - констатировала лидер объединенной оппозиции.

Действия народных депутатов, которые прошли в Верховную Раду по спискам БЮТ и перешли в коалицию, Ю.ТИМОШЕНКО считает незаконными и позорными.

«Это те люди, которые вопреки Конституции перешли в нелогичную для нашей команды большинство. Недопустимо участие нашей команды в этом большинстве», - заявила лидер БЮТ.