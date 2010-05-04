Кто кричал: не голосуйте за Тимошенко?

Председатель Тернопольской областной организации ВО «Батькивщина», народный депутат Василий ДЕРЕВЛЯНЫЙ обвиняет представителей других национал-демократических партий в нежелании поддерживать обращение к Президенту и Верховной Раде по поводу денонсации соглашения о продлении срока базирования Черноморского флота России в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, во время пресс-конференции В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ отметил, что, несмотря на риторику лидеров этих партий на всеукраинском уровне о неприятии «харьковского соглашения» и объединения усилий оппозиционных сил, на местах члены этих партий не поддерживают проекты обращений к Президенту по поводу денонсации соглашения.

«Отдельные депутаты от партии «Наша Украина», УНП и других псевдодемократических сил отказываются голосовать за обращение по поводу денонсации соглашения ЯНУКОВИЧА и МЕДВЕДЕВА, они просто не приходят на сессии, которые инициировали наши фракции в районных советах. Для примера: в Борщевский райсовет, который возглавляет «нашеукраинец», после инициативы наших однопартийцев провести сессию по вопросу денонсации соглашения, ни председатель, ни фракция «Наша Украина» не пришли (на сессию). Подобное произошло в Гусятинском, Козовском и многих других районах», – заявил В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

Он выразил убеждение, что нынешняя политическая ситуация продемонстрирует настоящую позицию и сущность каждой партии, которая выдает себя за национал-демократическую.

«Также сегодня «свободовцы» кричат, что якобы «оранжевые» и «белосердечные» виноваты, что в Украине такое происходит, но мы хорошо помним, кто агитировал людей голосовать «против всех», призывал не идти на выборы, кричал «не голосуйте за Юлию ТИМОШЕНКО!». Хотя уже тогда было очевидно, что ждет Украину с приходом к власти ЯНУКОВИЧА. Поэтому в оппозиционной борьбе лучше быть с теми людьми, которые надежные, которые осознают угрозу, которую несет действующая антиукраинская власть Украине, а не с популистами и крикунами, которые все свои действия направляют на поднятие личных рейтингов», – подытожил В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

Он добавил, что областная организация ВО «Батькивщина» вошла в Комитет спасения нации и государства, созданный в Тернополе 24 апреля. По словам В.ДЕРЕВЛЯНОГО, партию «Батькивщина» в Комитете будет представлять его первый заместитель Владимир БОЙКО.