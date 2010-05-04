Янукович посетит Донецкую область

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в четверг, 6 мая, совершит рабочую поездку в Донецкую область.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

Согласно предварительной программе визита, вначале В.ЯНУКОВИЧА ознакомится с ходом строительства Донецкого аэропорта, затем посетит города Енакиево и Горловку.

В Енакиево Президент примет участие в открытии православного храма. После этого он возложит цветы к памятнику космонавту Георгию Береговому в одном из центральных скверов города, там же проведет короткий брифинг для журналистов.

Завершение визита пройдет в Горловке, где В.ЯНУКОВИЧ встретится с ветеранами Великой Отечественной войны.