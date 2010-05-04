Янукович посетит Донецкую область
14:57, 04 мая 2010Политика
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(программа пребывания)
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в четверг, 6 мая, совершит рабочую поездку в Донецкую область.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.
Согласно предварительной программе визита, вначале В.ЯНУКОВИЧА ознакомится с ходом строительства Донецкого аэропорта, затем посетит города Енакиево и Горловку.
В Енакиево Президент примет участие в открытии православного храма. После этого он возложит цветы к памятнику космонавту Георгию Береговому в одном из центральных скверов города, там же проведет короткий брифинг для журналистов.
Завершение визита пройдет в Горловке, где В.ЯНУКОВИЧ встретится с ветеранами Великой Отечественной войны.
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