Балога рассказал, почему Ющенко настаивает на Огрызко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО повторно предложит Верховной Раде кандидатуру Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, такую позицию главы государства сегодня обнародовал глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.

По его словам, как предусмотрено Конституцией, глава государства вносит представление о назначении министра иностранных дел. В.БАЛОГА отметил, что В.ЮЩЕНКО повторно предложит Верховной Раде назначить В.ОГРЫЗКО министром иностранных дел, поскольку считает его «высокопрофессиональным дипломатом, современным опытным управленцем». Президент расценил отклонение парламентом этой кандидатуры как «очередной отказ коалиции, в частности Партии регионов, от своего слова».

В.БАЛОГА сообщил, что лидер «регионалов», премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ неоднократно обсуждал с главой государства кандидатуру В.ОГРЫЗКО. Руководитель правительства не высказал каких-то принципиальных замечаний, которые бы подвергали сомнению положительный результат голосования в Верховной Раде. Более того, премьер-министр в разговоре с Президентом недвусмысленно засвидетельствовал свою поддержку кандидатуры В.ОГРЫЗКО. «Однако то, что Владимир Станиславович не был утвержден премьер-министром, в который раз доказало: коалиции забывать о своих словах с каждым днем все легче и легче. Парламентское большинство продолжает нивелировать цену договоренностей", – сказал В.БАЛОГА.

Глава Секретариата отметил, что Президент, предлагая кандидатуру В.ОГРЫЗКО, не преследует никакой другой цели, кроме назначения на ответственную должность в государстве эффективного профессионала. «МИД – это не повод для политических комбинаций. Одно из ключевых ведомств должно, наконец, получить своего руководителя. Довольно уже выглядеть посмешищем в глазах всего мира. Украина не достойна этого», – цитирует В.БАЛОГА слова Президента.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада не поддержала кандидатуру В.ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел и Виктора КОРОЛЯ – на должность председателя СБУ.

Президент В.ЮЩЕНКО в тот же день заявил, что намерен повторно внести в Верховную Раду эти кандидатуры.

26 февраля В.ЯНУКОВИЧ выразил сомнение, что Верховная Рада примет положительное решение при повторном внесении кандидатур В.ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел и В.КОРОЛЯ на должность председателя СБУ.